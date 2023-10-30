«Я их уже безумно люблю»: как JONY мотивируют его будущие дети

Исполнитель грезит о будущих наследниках и называет их причиной двигаться вперед.

Певец JONY мечтает о детях. Об этом исполнитель признался в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на «ВТБ Арена Парк», где состоялся его первый большой сольный концерт.

«У меня нет детей, но я безумно их люблю уже. Все, что я строю, все, что меня мотивирует в этой жизни, — это мои будущие дети», — сказал 27-летний артист.

Он подчеркнул, что ребенок — это божий подарок, которого он хочет уже сейчас. Однако торопиться певец не собирается, отмечая, что всему свое время.

«Я думаю, что, как и мои родители, посвящу свою жизнь детям. Все, что я сейчас делаю, это все по факту для них», — честно признался JONY.

Исполнитель рассказал, что в его семье родители отдавали всех себя детям, а дети уважали и почитали старших. Даже свой день рождения артист воспринимает не как личный праздник, а как еще один повод поблагодарить маму и папу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему JONY тяжело появился на свет.