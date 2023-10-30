Это был последний шанс: принц Гарри испортил отношения с семьей из-за Кейт Миддлтон

|
Рита Миронова
Рита Миронова 286 0

Принц Гарри испортил отношения с королевской семьей, обидев жену брата Уильяма

Это был последний шанс: принц Гарри испортил отношения с семьей из-за Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons

Читайте нас в: Дзен Новости

Отношения между членами королевской семьи становятся все более напряженными.

Принц Гарри навсегда утратил возможность помириться с семьей, так как сильно обидел Кейт Миддлтон, которая была последней надеждой на примирение. Как пишет The Sun, ситуация зашла слишком далеко, и принцесса Уэльская не собирается протягивать принцу Гарри свою руку.

«Она дошла до стадии, когда ей пришлось сделать шаг назад. Она чувствует себя расстроенной и, откровенно говоря, обиженной», — рассказала королевская обозревательница Дженни Бонд.

Но что так обидело жену принца Уильяма? По словам источника, поведение принца Гарри и Меган Маркл возмутило принцессу, которую Сассекские назвали холодной. А ведь еще недавно Миддлтон была миротворцем в отношениях братьев.

Поэтому в том, что принц Гарри не был приглашен на Рождество к монаршим родственникам, виновата не его скандальная жена Меган Маркл, а невестка. Кейт Миддлтон никак не может простить нанесенной ей обиды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон не будет мирить мужа и принца Гарри.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:32
«Надеюсь, в сеть не уйдут»: 54-летняя Эвелина Бледанс раскрыла интимный секрет
8:20
В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
8:14
«Будет сделано немедленно»: что заставит Зеленского отправиться в Россию
8:05
Отпуск с риском: как мошенники обманывают россиян на краткосрочной аренде
7:53
Не убедил: в США не согласны с утверждением Джо Байдена о помощи Украине
7:41
Это был последний шанс: принц Гарри испортил отношения с семьей из-за Кейт Миддлтон

Сейчас читают

Проверьте себя: в какие числа рождаются самые богатые люди
«Священник сказал, что я буду необычным ребенком»: JONY тяжело появился на свет
Чтобы не прослыть дурнушкой: ТОП-3 модных лайфхака, как сэкономить на шоппинге
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео