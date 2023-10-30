Это был последний шанс: принц Гарри испортил отношения с семьей из-за Кейт Миддлтон

Отношения между членами королевской семьи становятся все более напряженными.

Принц Гарри навсегда утратил возможность помириться с семьей, так как сильно обидел Кейт Миддлтон, которая была последней надеждой на примирение. Как пишет The Sun, ситуация зашла слишком далеко, и принцесса Уэльская не собирается протягивать принцу Гарри свою руку.

«Она дошла до стадии, когда ей пришлось сделать шаг назад. Она чувствует себя расстроенной и, откровенно говоря, обиженной», — рассказала королевская обозревательница Дженни Бонд.

Но что так обидело жену принца Уильяма? По словам источника, поведение принца Гарри и Меган Маркл возмутило принцессу, которую Сассекские назвали холодной. А ведь еще недавно Миддлтон была миротворцем в отношениях братьев.

Поэтому в том, что принц Гарри не был приглашен на Рождество к монаршим родственникам, виновата не его скандальная жена Меган Маркл, а невестка. Кейт Миддлтон никак не может простить нанесенной ей обиды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон не будет мирить мужа и принца Гарри.