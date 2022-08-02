Эндокринолог рассказал, какие грибы могут спасти от рака

Некоторые грибы обладают противовирусным эффектом и выступают как профилактика онкологических заболеваний.

Во всем многообразии грибов существуют те, которые обладают онкопротекторным эффектом. Об рассказал врач-экдокринолог, диетолог Антон Поляков.

По его словам, грибы, которые обладают возможностью профилактики онкологических заболеваний — шиитаки, мейтаки, линчжи и рейши. Они могут положительно подействовать на течение болезни.

«Только китайские грибы обладают противоонкологическими свойствами из-за наличия в них бета-глюканов (природных иммуностимуляторов). По своей сути они являются сложными сахарами волокнистого типа, которые содержатся в грибах, овсяных отрубях, клетчатке, дрожжах», — отметил врач.

Также он отмечает, что употребление продуктов, обладающих бета-глюканами, способствует созданию микропор в онкоклетках. Они содержатся в грибах и могут стимулировать определенные иммунные клетки.

«В организме человека на миллион обычных клеток приходится одна-две мутантные, которые могут стать онкоклетками. Задача иммунной системы заключается в том, чтобы этот процесс предотвратить», — рассказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, бета-глюканы могут противостоять вирусам, которые могут провоцировать онкологию. Противовирусный эффект в данном случае выступает как профилактика онкологических заболеваний.

«Оптимальным количеством в сутки является один-два грамма концентрата этого вида грибов. Терапевтическая дозировка колеблется на уровне пять-шесть граммов — в зависимости от стадии заболевания», — подытожил Поляков.

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