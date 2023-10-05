Профилактика онкологии: супер-полезные свойства кисломолочных продуктов

О некоторых особых целебных качествах пробиотиков многие могли и не слышать.

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала в беседе с изданием aif.ru об особенных лечебных свойствах кисломолочных продуктов.

Все знают сметану, кефир, ряженку, айран, тан, йогурт, каймак, мацони, кумыс и катык. Но далеко не все знают о важных целебных качествах этих продуктов. Многие, конечно наслышаны о том, сколь велика польза кисломолочки для ЖКТ и, как она полезна при при дисбактериозе.

Как показывают последние исследования, положительная динамика в изменении состава микробиоты кишечника, улучшает также и психическое состояние человека. Чтобы избавиться от болезней невралгии необходимо включить в свой рацион больше пробиотиков, объясняет врач.

Полезные и вредные бактерии в йогурте и кефире

Помимо этого, в пробиотиках содержится огромное количество живых культур бактерий, которые предотвращают рост патогенов в организме. Эти бактерии помогают в расщеплении и всасывании питательных веществ и стимулируют работу гладкой мускулатуры. Пробиотиками можно лечить некротический энтероколит.

По словам специалиста, кефир незаменим для профилактики последствий антибактериальной терапии. А ряженка и простокваша отлично вылечивают синдром раздраженного кишечника, благодаря содержанию термофильного стрептококка.

Йогурт значительно снижает риск развития аутоиммунных, инфекционно-воспалительных заболеваний, вирусных и бактериальных болезней кишечника.

Лактобактерии нейтрализуют возбудителей сальмонеллеза, дизентерии, кишечной палочки и Helicobacter pylori. Многие пробиотки имеют противовирусные свойства, играющие важную роль в профилактике респираторных заболеваний. А йогурт, как и кефир полезен для регенерации тканей, поврежденной кожи, отмечает диетолог.

Как йогурт и кефир помогают при профилактике болезней

Удивительно, но кисломолочные продукты полезны даже для профилактики онкологических заболеваний. Японские ученые обратили внимание на то, что пробиотики блокируют злокачественную пролиферацию раковых клеток и крайне полезны для предупреждения рака желудка, толстой кишки и молочных желез.

Если регулярно пить йогурт, можно избавиться от остеопороза. Ученые рекомендуют употреблять в день до трех порций кисломолочных продуктов для поддержания плотности костей.

Предотвратить развитие сердечно-сосудистых патологий поможет йогурт, который нормализует обмен холестерина, препятствуя развитию бляшек в сосудах. Кисломолочные продукты доказано снижают уровень артериального давления.

Примечательно, что ряженка и кефир значительно помогают снизить риски развития сахарного диабета второго типа. Он усиливает чувствительность инсулиновых рецепторов клеток мышечной и жировой тканей и помогает снизить уровень сахара крови, подчеркивает Мансурова.

Кому нельзя пить йогурт и кефир

При этом важно помнить о возможной аллергической реакции на кисломолочные продукты. Она может проявляться, как отек, крапивница, кожный зуд и даже шок. Могут возникнуть и проблемы с раздражением слизистой желудка при употреблении продуктов брожения. Лучше не рисковать тем, у кого есть лактозная непереносимость.

Противопоказано пить кисломолочные продукты и при наличии открытых ран в ЖКТ, — например, речь идет о эрозивном гастрите или язве двенадцатиперстной кишки.

С осторожностью стоит относится к кисломолочке при гастрите, поскольку данный вид продуктов вызывает спиртовое брожение в кишечнике.

Нутрициолог в заключении порекомендовала употреблять не более 200 г кисломолочных продуктов в день.

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