Захарова: ключевую роль в беспорядках в Махачкале сыграл киевский режим

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 232 0

Влияние на ситуацию извне допустили и в Кремле.

Захарова: ключевую роль в беспорядках в Махачкале сыграл киевский режим

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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Киевский режим сыграл ключевую роль в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что случившееся — спланированная извне провокация. Она, по ее словам, была направлена на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа России.

«Они были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России. В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов», — добавила Захарова.

Дипломат объяснила, почему Киев сегодня так заинтересован в дестабилизации ситуации в России — на мировой арене начинает угасать внимание к кризису вокруг Украины. Владимир Зеленский не оставляет попыток привлечь к себе внимание недавно союзников из числа стран Запада.

В аэропорту Махачкалы поздно вечером 29 октября произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски у задержанных фигурантов. Кроме того, известно, что расследованием займется главк Следственного комитета РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вспыхнувшие беспорядки в аэропорту Махачкалы прокомментировали в Кремле.

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Захарова: ключевую роль в беспорядках в Махачкале сыграл киевский режим

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