В Кремле допустили влияние извне на ситуацию в Махачкале

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Президент тем временем планирует провести совещание и обсудить попытки западных стран расколоть общество.

Фото, видео: Рашидов Рамазан / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Вспыхнувшие накануне поздно вечером беспорядки в аэропорту Махачкалы прокомментировали в Кремле. Ситуацию с журналистами обсудил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Дагестане, заверил Песков. Произошедшее, по его словам, является воздействием извне на фоне палестино-израильского конфликта.

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — сказал Песков.

В понедельник, 30 октября, Путин также планирует провести совещание на тему попыток западных стран использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества.

В аэропорту Махачкалы поздно вечером 29 октября произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски у задержанных фигурантов. Кроме того, известно, что расследованием займется главк Следственного комитета РФ.

Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ЦАХАЛ начал в ответ операцию «Железные мечи». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэродром в Махачкале освобожден от толпы.

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