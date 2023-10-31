Бешенство и другие напасти: в Петербурге закончились вакцины для животных

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В Петербурге закончились вакцины для животных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert; 5-tv.ru

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Насколько остро стоит вопрос?

С неожиданной проблемой столкнулись владельцы собак и кошек в Петербурге. В городе закончились бесплатные вакцины для питомцев — от бешенства и различных инфекций. Насколько остро стоит вопрос, узнал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

20 государственных ветстанций, где еще недавно можно было бесплатно защитить своего питомца от бешенства и других напастей, разворачивают посетителей. Колоть нечем.

Вот-вот Платона надо ревакцинировать, после тяжелой болезни иммунитет у немецкого шпица ослаблен. Лучше поторопиться.

Сбой возник даже не из-за финансирования — с ним как раз все в порядке. С 2012-го года Петербург закупает иностранные вакцины и успешно прививает ими по госпрограмме. Причем самый популярный препарат — обеспечивает профилактику еще и чумы, аденовирусов или инфекционного гепатита. И вот — подвел поставщик. Не привез очередную партию.

Поставщик обещал исправиться, но сроки не назвал. Две недели бесплатная вакцинация уже не проводится. При этом, в частных клиниках дефицита нет.

Зарубежные препараты часто выбирают собаководы, которые собираются поехать в Европу, они боятся, что животных, привитых российскими вакцинами, туда не пустят. В Россельхознадзоре говорят, что эта проблема — надуманная.

При этом стоимость импортируемых препаратов увеличилась примерно на треть. Цена колеблется от 800 рублей до 2500 за укол.

И это легко объяснить, глядя на эти цифры. К примеру, в 2021-м году американская MSD Animal Health поставила в Россию 5,5 миллионов доз препаратов своей линейки от бешенства, а в 2022 и неполном 2023 — всего полмиллиона доз. То есть, объемы поставок снизились в десять раз. Зато наши производители быстро сориентировались и нарастили объемы.

В Северной столице уже много лет не фиксируется случаев заражения бешенством.

Возможно, Петербургу, как единственному региону, который бесплатно вакцинирует животных импортными препаратами, придется в ближайшее время пересмотреть свою политику — отказаться от привычных схем работы и перейти на отечественные аналоги.

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