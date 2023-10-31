«Своя роль»: Патрушев о плюсах и минусах параллельного импорта для экономики

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 0

Патрушев: параллельный импорт начал мешать развитию отечественных разработок

«Своя роль»: Патрушев о плюсах и минусах параллельного импорта для экономики

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Секретарь Совбеза обратил внимание на выполнение планов по импортозамещению. Удалось ли стране достичь технологической независимости?

Параллельный импорт позволил стабилизировать ситуацию на рынке товаров в России, однако он стал препятствием для успешного развития отечественных разработок. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Томск.

«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики», — прокомментировал он в ходе выездного совещания.

Патрушев обратил внимание, что дальнейшее использование механизма параллельного импорта должно быть обоснованным.

Секретарь Совета безопасности также отметил, что, в частности в Сибири планы по импортозамещению успешно выполняются. По его словам, локализация производства продукции в стране важна, и она продолжается. Полной технологической независимости пока достичь не удалось, но соответствующие задачи решаются, резюмировал Патрушев.

В заключение Николай Патрушев добавил, что главным препятствием в процессе локализации производства выступает то, что компании зачастую продолжают закупать готовые иностранные продукты, а не совершают перспективных разработок. При этом, заметил он, в стране имеется научно-технический потенциал для этого.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев заявил об использовании США украинского кризиса в свою пользу.

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