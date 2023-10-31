«За счет других»: Патрушев об использовании США украинского кризиса в свою пользу

Патрушев: США устроили теракт на «Северных потоках» из-за отношений ЕС и РФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Rod Lamkey; 5-tv.ru
Именно из-за действий Вашингтона Европа, в том числе, не может импортировать газ из России.
Соединенные Штаты добились разрыва экономических отношений Евросоюза и России, воспользовавшись украинским кризисом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы», — сказал он.
Для того, чтобы Европа не могла импортировать газ из России, США взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Кроме того, НАТО заявляет, что РФ помешала блоку приблизиться к ее границам, а украинцы являются для Запада инструментом сдерживания Москвы.
«В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан», — заявил Патрушев.
Крупнейшие европейские ветки «Северного потока» были взорваны в конце сентября 2022 года. Одной из версий стала причастность США к диверсии на газопроводах. С тех пор Россия не получила ни одного полноценного отчета о случившемся ЧП.
«Этого не будет»: Грушко предупредил Запад о последствиях блокировки Балтики
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США хотят возобновить работу биообъектов на Украине.
- 31 окт
- Обыкновенный фашизм: командование ВСУ намеренно ударило по своим на Времьевском выступе
- 31 окт
- «Никакие таблетки это не лечат»: звездный десант высадился в госпитале Бурденко
- 31 окт
- ВС РФ поразили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области
- 31 окт
- «У него паника»: заявления Зеленского о Черном море подвергли жесткой критике
- 31 окт
- Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме
- 31 окт
- «Это произойдет»: Зеленскому сообщили неутешительные новости об Одессе и Харькове
- 31 окт
- «Сохраняет контроль»: США хотят возобновить работу биообъектов на Украине
- 31 окт
- Задача выполнена: ивановские десантники уничтожили подразделения ВСУ у Артемовска
- 31 окт
- «Всего за неделю»: в США назвали число утраченных ВСУ танков Leopard 2
- 31 окт
- «Запланировали в Вашингтоне»: Запад раскрыл страшную для Зеленского правду
Читайте также
87%
-1.22 97.93
-0.69
Нашли ошибку?