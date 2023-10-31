Именно из-за действий Вашингтона Европа, в том числе, не может импортировать газ из России.

Соединенные Штаты добились разрыва экономических отношений Евросоюза и России, воспользовавшись украинским кризисом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы», — сказал он.

Для того, чтобы Европа не могла импортировать газ из России, США взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Кроме того, НАТО заявляет, что РФ помешала блоку приблизиться к ее границам, а украинцы являются для Запада инструментом сдерживания Москвы.

«В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан», — заявил Патрушев.

Крупнейшие европейские ветки «Северного потока» были взорваны в конце сентября 2022 года. Одной из версий стала причастность США к диверсии на газопроводах. С тех пор Россия не получила ни одного полноценного отчета о случившемся ЧП.

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