«Россети» профинансировали обслуживание и ремонт электросетей СЗФО

«Россети» выделили 11,7 миллиарда рублей на обслуживание и ремонт электросетей в Северо-Западном федеральном округе. Группа успешно завершила подготовку сетевой инфраструктуры на северо-западе России к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов. Программа выполнена на 103%, и все необходимые мероприятия были реализованы в полном объеме и в срок, о чем сообщил заместитель директора и главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на федеральном штабе в Санкт-Петербурге, который провел замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Финансирование ремонтной программы в регионе увеличилось на 18% по сравнению с 2022 годом, составив 11,7 миллиарда рублей. Также был увеличен объем работ, в том числе было отремонтировано 6,8 тысячи километров линий электропередачи и 8,7 тысячи единиц оборудования, а также расчищено почти 36 тысяч гектаров трасс ЛЭП.

Для улучшения надежности электроснабжения в семи регионах Северо-Западного федерального округа, в которых есть серьезные риски нарушений электроснабжения, «Россети» разработали отдельные программы повышения надежности. Первоочередные мероприятия по повышению надежности электроснабжения были согласованы с Минэнерго России для Псковского, Новгородского, Архангельского и Карельского филиалов дочерней компании «Россети Северо-Запад». Финансирование планируется с привлечением средств федерального бюджета.

Объем инвестиционной программы «Россетей» в Северо-Западном федеральном округе в 2023 году составляет более 70 миллиардов рублей. В рамках этой программы будет построено 3,9 тысячи километров новых линий электропередачи и установлено 2,7 тысячи МВА (мегавольт-ампер) новой трансформаторной мощности. Крупные проекты включают реконструкцию центра питания «Шангалы», который обеспечивает электроснабжение юга Архангельской области, установку нового силового оборудования на подстанции «Юго-Западная» в Новгородской области, и модернизацию сетей в Республике Карелия, Вологодской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге.

В Северо-Западном федеральном округе действуют филиалы ПАО «Россети» — МЭС Северо-Запада и МЭС Центра, а также компании «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго» и «Россети Янтарь». Под их управлением находится 71,9 тысячи подстанций и трансформаторных подстанций общей мощностью 107,4 тысячи МВА, а также 292,8 тысячи километров линий электропередачи.