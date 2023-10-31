ВСУ атаковали город, после обстрела в Буденновском районе случился крупный пожар.

Стало известно состояние пострадавших журналистов «Известий» в Донецке — корреспондента Евгения Быковского сейчас готовят к операции, у него осколочное ранение груди. Видео с места событий снято журналистами сразу после обстрела.

5-tv.ru стало известно, что также пострадали корреспонденты Алексей Полторанин и Андрей Мартемьянов. У обоих также осколочные ранения, у Мартемьянова — проникающие ранения бедер на обоих ногах. У Полторанина травмы пришлись на грудь и брюшную полость.

Ранее 5-tv.ru поделился кадрами с места обстрела в Донецке.