Стало известно состояние пострадавших журналистов «Известий» в Донецке

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 56 0

Жизням пострадавших журналистов «Известий» ничего не угрожает

Фото, видео: Известия / Dmitry Korotaev; Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

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ВСУ атаковали город, после обстрела в Буденновском районе случился крупный пожар.

Стало известно состояние пострадавших журналистов «Известий» в Донецке — корреспондента Евгения Быковского сейчас готовят к операции, у него осколочное ранение груди. Видео с места событий снято журналистами сразу после обстрела.

5-tv.ru стало известно, что также пострадали корреспонденты Алексей Полторанин и Андрей Мартемьянов. У обоих также осколочные ранения, у Мартемьянова — проникающие ранения бедер на обоих ногах. У Полторанина травмы пришлись на грудь и брюшную полость.

Ранее 5-tv.ru поделился кадрами с места обстрела в Донецке.

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