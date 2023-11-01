«Продвигаются вперед»: Шойгу заявил об успехах армии РФ за октябрь в зоне СВО

Шойгу: ВС России уничтожили 37 самолетов ВСУ и шесть тактических ракет ATACMS
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Министр выделил мотострелковые бригады, которые особо отличились в ходе боев.
За октябрь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 37 самолетов и шесть американских ракет ATACMS. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«Успешно действуют расчеты противовоздушной обороны. За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединенных Штатов», — сказал он.
Шойгу подчеркнул, что российские подразделения продвигаются в зоне спецоперации на Украине вперед, занимая наиболее выгодные рубежи и позиции. Вместе с тем министр отметил 25-ю, 138-ю и 114-ю мотострелковые бригады, которые особо отличились в ходе боев.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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