Решимость Запада помогать Киеву ослабевает по мере затягивания конфликта. Чем это обернется?

Киевский режим падет без помощи западных партнеров. Такое будущее предрек Украине капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.

По словам эксперта, США вынуждены платить зарплату украинским государственным служащим. Без этого страна не сможет продержаться. Украину будет ждать настоящий крах, считает он.

«Поезда перестанут ходить, все остановится. Наступит коллапс на многих уровнях», — прокомментировал Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Спикер отметил, что Вашингтон и его союзники могут потерять интерес к украинскому конфликту, и ускорит это провал контрнаступления ВСУ и обострение ситуации на Ближнем Востоке. Украину может ждать судьба Афганистана, подчеркнул Хо.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на слушаниях в конгрессе США оценили ситуацию на Украине.