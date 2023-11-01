Киев на грани: в США предупредили Зеленского о потере еще некоторых территорий

|
Евгения Романова
Евгения Романова 1 425 0

Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет еще 30% земель, если не закончит конфликт

Киев на грани: в США предупредили Зеленского о потере еще некоторых территорий

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Будет ли киевский режим так рисковать? Или же он все-таки решится на мирные переговоры?

Украина может потерять еще 30% территорий, если президент страны Владимир Зеленский не закончит конфликт на приемлемых для России условиях. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector, опубликованного на YouTube-канале.

«Пять областей сейчас стали законным объектом освобождения, поскольку Киев не стремится к миру. Таким образом, если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30% своих земель», — сказал он.

Риттер выразил уверенность, что ВС РФ полностью выполнят цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным. К тому же сейчас Киев и ВСУ находятся на грани полного коллапса. В результате конфликта не станет Украины в ее нынешнем виде, режима Зеленского и бандеровцев у власти, добавил Риттер.

«Наступит коллапс»: в США раскрыли, что ждет Украину в будущем

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раде обвинили Зеленского в масштабной коррупции, которая позорит Украину на весь мир.

Тема:
Украинский кризис
1 нояб
«Продвигаются вперед»: Шойгу заявил об успехах армии РФ за октябрь в зоне СВО
1 нояб
«Позор на весь мир»: в Раде обвинили Зеленского в масштабной коррупции
1 нояб
«Наступит коллапс»: в США раскрыли, что ждет Украину в будущем
1 нояб
«Танк-Франкенштейн»: в США в ужасе от самодельной техники ВСУ
1 нояб
«Последние резервы»: в Польше узнали об отчаянном шаге Залужного
1 нояб
«Люди устали»: украинский командир сделал «заманчивое» предложение критикам с Запада
31 окт
«Новый раунд ограничений»: раскрыты детали проекта 12-го пакета санкций ЕС
31 окт
Обыкновенный фашизм: командование ВСУ намеренно ударило по своим на Времьевском выступе
31 окт
«За счет других»: Патрушев об использовании США украинского кризиса в свою пользу
31 окт
Задача выполнена: ивановские десантники уничтожили подразделения ВСУ у Артемовска
+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.02
-1.22 97.93
-0.69
Неожиданный финансовый взлет: какие четыре знака станут магнитом для дене...

Последние новости

13:58
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к предстоящему саммиту ОДКБ
13:49
«Необходим контроль»: в Германии запаниковали из-за маневра России на Украине
13:33
Разнесло в пыль: что происходит в секторе Газа после удара по лагерю «Джебалия»
13:22
Шойгу: обещанных Киеву истребителей F-16 хватит примерно на 20 дней
13:19
«Продвигаются вперед»: Шойгу заявил об успехах армии РФ за октябрь в зоне СВО
13:13
«Он дед инсайд, чел»: что из себя представляет сленг молодежи и умрет ли он

Сейчас читают

"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики"
«Говорить могу»: военкор «Известий» Полторанин вышел на связь после операции и поблагодарил врачей
Больше санкций: Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию
«Дурочка-любовь»: Алексей Воробьев закрутил сразу с четырьмя звездными красотками

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд