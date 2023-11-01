«Учитель для всего мира»: почему Лев Яшин единственным из вратарей получил «Золотой мяч»

В честь советской легенды даже учредили специальный трофей во Франции.

Среди футбольных вратарей Лев Яшин имеет такой же статус, как Пеле — в мире нападающих. Великий бразилец, например, тоже считал советского голкипера лучшим в воротах и писал о нем в своей автобиографии.

Он до сих пор остается единственным вратарем в истории мирового футбола, удостоенным «Золотого мяча» — престижной премии, вручаемой лучшему игроку года. Именно поэтому в 2019 году была учреждена премия «Трофей Яшина», ежегодно вручаемая самому выдающемуся голкиперу. В 2023-м ее удостоился аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес.

Коллега и друг Льва Яшина, игравший с ним в сборной СССР, вратарь Анзор Кавазашвили назвал 5-tv.ru легенду непревзойденным игроком, учителем и богом всех футбольных голкиперов мира.

«Конечно, это был учитель для всех вратарей мира. Он первым применил в матчах выходы из ворот не только во вратарской площадке, но и в штрафной. Он первым начал играть на выходе из штрафной площадки, отбивая мяч головой в поле. Он первым в мире применил вбрасывание мяча рукой, чтобы оперативно создавать моменты нашим футболистам для развития атаки на чужой половине», — перечислил новаторские достижения легенды Кавазашвили.

Кроме того, он обладал чутьем на выбор места в воротах в зависимости от нахождения мяча на поле. Это очень важное умение для голкипера, которое говорит о его высокой квалификации — Яшин владел этим умением в совершенстве, подчеркнул Кавазашвили.

«И последнее — это не только его футбольное мастерство, но и человеческий талант. Он был как бог, вратарский бог. Во всем мире, куда бы он ни приезжал, он был узнаваем. Когда мы приезжали за рубеж, то обычно вывозили три-четыре человека из сборной на встречу с болельщиками. Народ подходил за автографами, и всегда около Яшина стояло больше всех болельщиков. Это говорит об огромном уважении и признании его таланта не только как величайшего вратаря, но и как замечательного человека», — заключил экс-игрок национальной команды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лионель Месси получил восьмой по счету «Золотой мяч». Несмотря на историческую победу сборной Аргентины на ЧМ — 2022 по футболу в Катаре, мнения фанатов разделились.

Некоторые болельщики увидели несправедливость в том, что именно его наградили «Золотым мячом». После серии пенальти, принесшей Аргентине первый с 1986 года триумф на мундиале, Месси встал в один ряд с легендарным Диего Марадоной.

Впереди его ждет заслуженная пенсия, ведь аргентинцу уже 35 лет. Восьмой «Золотой мяч» стал своеобразной благодарностью за невероятные 20 лет, которые он подарил спортивному миру — забрав ее, Месси уступает дорогу молодым.