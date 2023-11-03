🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 3 ноября, убывающая Луна. Слушайте больше внутренний голос, нежели разум.

♈ Овны

Овны, Вселенная никогда не дает нам ничего, с чем мы не готовы справиться. Открывается окно возможностей. Вы готовы к этим большим переменам, готовы к трансформации.

Космический совет: вы готовы к большим переменам.

♉ Тельцы

Тельцы, то, что движет вами, призывает довериться велению сердца. Никогда не поздно сделать то, что вы всегда хотели сделать, и создать то, что вы всегда хотели создать.

Космический совет: доверьтесь велению сердца.

♊ Близнецы

Близнецы, любовь не должна быть хаотичной и тоскливой. Купидон напомнит вам об этом в выходные. Наслаждайтесь страстью и помните, что заслуживаете любви.

Космический совет: помните, что вы заслуживаете любви.

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♋ Раки

Раки, стремление к тому, чего вы хотите, не обязательно должно быть похоже на войну. Для достижения целей не обязательно идти против течения. Путь наименьшего сопротивления освободит вас во многих направлениях.

Космический совет: научитесь активно слушать.

♌ Львы

Львы, если вы чувствуете себя пленником той жизни, которую создали для себя, не спешите сопротивляться дискомфорту, а подружитесь с ним. Прислушайтесь к себе: скорее всего, пришло время двигаться и расти.

Космический совет: вам под силу создавать новую реальность.

♍ Девы

Девы, вам предоставляется шанс изменить ваши отношения с помощью внутренних изменений. Отнеситесь к ветру перемен как к нежному, любящему спутнику, а не как к буре.

Космический совет: не сопротивляйтесь ветру перемен.

♎ Весы

Весы, наступило время безумной любви к себе, когда вы можете смело проявить себя! Сегодня только хорошие вещи будут встречаться на вашем пути, и вы будете двигаться к своей цели.

Космический совет: отбросьте сомнения и поверьте в свои силы.

♏ Скорпионы

Скорпионы, время работает в вашу пользу и все, что вам нужно, найдет свое место в вашей жизни именно в тот момент, когда это должно произойти. Сделайте шаг назад и позвольте чудесам произойти.

Космический совет: пришла пора влюбиться.

♐ Стрельцы

Стрельцы, вас любят, вас защищают и о вас заботятся. Это то, что вы знаете и понимаете. Любовь, красота, гармония и спокойствие будут важными темами для вас в ближайшее время.

Космический совет: настало время строить жизнь своей мечты.

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♑ Козероги

Козероги, вы можете обнаружить, что сделаете следующий шаг с кем-то, с кем знакомы уже долгое время. Приглядитесь к человеку, с которым вы близки уже долгое время, но он оставался где-то на вашей орбите. Может быть, и вам стоит сделать шаг навстречу?

Космический совет: начните с чистого листа.

♒ Водолеи

Водолеи, не стоит беспокоиться о том, что дела складываются не в вашу пользу и думать о своей следующей зарплате. Вы пришли в мир, чтобы жить, любить и смеяться. Помните о бесконечных возможностях.

Космический совет: вы на пути к познанию свободы.

♊ Рыбы

Рыбы, что-то у вас давно не получается, и вы это знаете. Вместо того, чтобы пытаться измерять свои чувства, примите все как есть и начните диалог с другими.

Космический совет: начните диалог, и вас поддержат.

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