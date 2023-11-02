«Не чувствуют себя любимыми»: почему дети травят своих сверстников

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 27 0

Пихолог Демина: дети травят своих сверстников из-за неуверенности в себе

«Не чувствуют себя любимыми»: почему дети травят своих сверстников

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Читайте нас в: Дзен Новости

Во всем виноваты взрослые?

С 2020 года в России отмечается Международный день борьбы с насилием и травлей в школе. Каждый первый четверг ноября теперь посвящен защите детей от издевательств со стороны сверстников. Психолог Катерина Демина объяснила Газета.ру, что становится причиной травли, и какую роль в этом играют взрослые.

Практически в каждом классе есть ученик, которого остальные как минимум недолюбливают. К сожалению, дети бывают крайне жестокими, особенно сбиваясь в «стайки». Как правило, поводом для травли может стать что угодно — известен случай, когда дети дразнили одноклассника за то, что у него были синяки под глазами, однако им было невдомек, что отец мальчика жестоко избивал его с матерью металлической цепью, из-за чего женщина в результате скончалась.

Часто травить друг друга начинают бывшие друзья. Дружба в детском возрасте часто бывает мимолетной и может прекратиться после незначительных конфликтов. Бывают случаи, что один из бывших друзей становится организатором травли своего товарища, чтобы отыграться за обиду. Это может привести к формированию комплексов и нарушению социализации у жертвы буллинга.

Психолог объясняет, что травля — это всегда проявление слабости и уязвленности самого обидчика. Чтобы избавиться от гнетущего ощущения себя жертвой, ребенок зачастую может присоединиться к другим обидчикам, чтобы сбежать от обид и унижений.

Многих удивляет, что буллингом зачастую занимаются дети из обеспеченных семей, которые пользуются популярностью среди сверстников. А на самом деле, тут все максимально понятно:

«Дело в том, что к таким ролевым моделям стремятся мальчики и девочки, которые не чувствуют себя любимыми, достойными, благополучными. Когда такое ощущение есть внутри, как раз не нужно никому ничего доказывать, самоутверждаться», — объяснила Катерина Демина.

Само собой, это не является оправданием для обидчика. В подобные ситуации всегда должны вмешиваться взрослые, однако парадоксально, что взрослые косвенно виноваты в травле. Дети будут чувствовать себя безнаказанными, если увидят плохой пример со стороны взрослых, или же почувствуют вседозволенность из-за невмешательства старших.

Ранее 5-tv.ru назвала три способа отвлечь детей от смартфона.

+7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.28
1.26 98.44
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:59
Киев совершил провокацию с целью создания угрозы для Запорожской АЭС
15:53
Развитие отношений? Чего ожидать от визита Макрона в Узбекистан
15:50
В России учредят Национальный центр исторической памяти при президенте
15:42
«Пою в его честь»: внебрачная дочь Осина вспомнила самые светлые моменты с ним
15:30
Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов
15:30
В Москве открылась уличная выставка об истории нацизма в Швеции

Сейчас читают

Молодой ведущий: Макаров из «Маски» может заменить 81-летнего Маслякова в «КВН»
Миллер об уходе иностранных партнеров: «А вы знаете, ничего не произошло!»
Шик, блеск: АвтоВАЗ впервые выпустил авто с салоном из натуральной кожи - узнали цены
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд