Где находится голова у морских звезд? Ответ вас удивит

К каким неожиданным выводам пришли ученые?

Морские звезды долгие годы были предметом исследований биологов по всему миру, которые хотели выяснить: где же у глубоководных существ находится голова. Как сообщает журнал Nature, ответ этот на вопрос удалось найти ученым из Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли.

Оказывается, группы генов, связанные с развитием этой части тела, у морских звезд находятся практически повсюду. А молекулярные сигнатуры, которые связаны с передней частью головы, находятся в середине каждой конечности, говорят ученые.

Зато у морских звезд практически отсутствует экспрессия генов, отвечающих за формирование туловища и хвоста. То есть, простыми словами, морские звезды представляют собой одну сплошную голову, резюмируют ученые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученые разгадали тайну фиджийской русалки. Что это за существо и почему оно пользовалось бешеной популярностью?