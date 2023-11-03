«Все бумерангом»: Петров и Асмус устроили перепалку в соцсетях

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Александр Петров процитировал стих после поста Кристина Асмус об обидчивом друге

«Все бумерангом»: Петров и Асмус устроили перепалку в соцсетях

Фото: Instagram* / asmuskristina

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Актеры начали ссориться друг с другом в личных блогах. Что между ними произошло?

Актеры Александр Петров и Кристина Асмус устроили перепалку в социальных сетях. В своем личном блоге звезда сериала «Полицейского с Рублевки» процитировал стихотворение поэтессы Шахназ Сайн.

«Все бумерангом, господа. Все бумерангом отражается. Если плюете в чью-то спину, это, несомненно, возвращается», — написал Петров.

Самыми проницательными, как всегда, оказались подписчики. В комментариях под видео они предположили, что актер так ответил Кристине Асмус. Звезда «Интернов» накануне рассказала в своем блоге, что некий друг пытается лишить ее работы через продюсеров. А также он отписался от нее в соцсетях. Фанаты сделали вывод, что Асмус говорит о Петрове.

«Я подумала ровно 15 минут и решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека. Лучше обниму покрепче. Друг, выздоравливай», — заявила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус пожаловалась на близкого друга.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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