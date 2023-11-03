«Дела идут плохо»: Трамп оценил действия США на Украине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Экс-президент Трамп: дела США вокруг Украины идут плохо

«Дела идут плохо»: Трамп оценил действия США на Украине

Фото: Reuters / SCOTT MORGAN

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Экс-президент выступил на митинге в Техасе и пролил свет на международную обстановку.

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Киев проигрывает конфликт, именно поэтому нынешняя власть Вашингтона не комментирует обстановку на поле боя. Об этом политик заявил во время митинга его сторонников в штате Техас.

«Значит, дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине», — подчеркнул он.

По его словам, именно поэтому раньше американские власти перестали говорить об Афганистане. Экс-президент выразил уверенность, что администрация нынешнего президента не говорит о тех вещах, которые не идут «хорошо».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США режиму Зеленского предрекли печальное будущее.

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