Актер Евгений Князев о влиянии ИИ на искусство: «Театр разговаривает с человеком о человеке»

Нейросети научились создавать образ фактически любого человека. Правда ли, что существование высоких технологий способно угрожать существованию театра?

Искусственный интеллект давно научился воссоздавать картины из фильмов, писать сюжеты и даже заменять актеров в некоторых фильмах. Некоторые профессиональные артисты всерьез опасаются восстания машин и возможной безработицы на фоне массового спроса на технические услуги.

Эксклюзивно для 5-tv.ru на премьере театральной постановки в Москве, написанной нейросетью, актер Евгений Князев выразил непопулярное мнение о возможной судьбе актерской профессии и остального творчества на фоне имеющихся ресурсов.

В разговоре с журналистами артист в пух и прах разнес «способности» искусственного интеллекта, подчеркнув, что даже на пике своих мощностей безжизненные машины вряд ли смогут заменить чувства, которыми актеры и другие творцы заражают своих зрителей и фанатов. По словам Князева, люди и впредь будут мечтать увидеть настоящую живопись, которая на фоне творений робота-художника, имеет душу.

«Та же самая электронная музыка: она мне не очень нравится. А вот Чайковский, Бах, Бетховен — все они пронизаны временем. Это та плеяда композиторов, которая всегда будет. Одним словом, пусть цветут все цветы, но театр будет иметь предназначение приходить и разговаривать с человеком о человеке», — выразил свои мысли он.

По словам Князева, современный искусственный интеллект позволяет человеку максимально реализовать себя, отразить свою сущность и таланты, но вместе с этим явлением «отнимает» способности к элементарным процессам, таким, как правописание и образное мышление.

«Если лишить человека возможности писать ручкой, он разучится держать ее в руках. Тактильность пальцев не будет развиваться, а это воздействует на мозг человеческий. А где они, мозги-то будут браться человеческие? Учиться надо все равно, ловить ветер знания, ветер культуры», — подытожил свою мысль он.

Ранее 5-tv.ru писал, действительно ли ИИ может лишить работы профессиональных артистов.

Подробнее о нейроспектаклях на сцене российских театров — в программе «Известия. Главное» на Пятом канале.