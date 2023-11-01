Путин не исключил повторения похожих на подрыв «Северных потоков» рисков

Президент РФ Путин не исключил повторения похожих на подрыв СП рисков
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
Помимо опасности терактов существует вероятность провокаций в отношении России, аналогичных инциденту с Balticconnector.
Потенциал санкционной агрессии против России иссякает, поэтому повторение ситуаций вроде подрыва ниток «Северных потоков» вполне вероятно. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что необходимо прогнозировать и предотвращать соответствующие риски.
«Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», — заявил глава государства.
Российский лидер не исключает также возможных провокаций в отношении Москвы. Он привел в пример инцидент с газопроводом Balticconnector, проходящий между Эстонией и Финляндией — 8 октября он был перекрыт из-за утечки. Спустя три дня в центральной криминальной полиции Финляндии заявили об обнаружении «внешних следов» на дне Балтийского моря в районе места поломки.
Еще немного погодя на Западе заговорили о причастности России к данной аварии, что Владимир Путин назвал чушью собачьей. На совещании президент вспомнил о происшествии и отметил, что ветка Balticconnector по большому счету из себя ничего не представляет, объемы там ничтожные, однако авария стала шансом втянуть в проблему Москву и нанести ей ущерб.
Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш в своей резонансной статье позже обвинил США в причастности к диверсии, указывал на прямой приказ главы Штатов Джо Байдена минировать газопроводы. Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма, Россию к расследованию не допустили.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Балтийское море могут закрыть для российских судов. На соответствующую инициативу Латвии отреагировали в Кремле.
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