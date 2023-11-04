«История базы»: стилист назвала главные тренды ноября 2023

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 36 0

Стилист Герман: гранж является одним из главных трендов ноября этого года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша; 5-tv.ru

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В конце осени гранж по-прежнему в моде. Какая одежда еще пользуется спросом?

Тенденции в моде быстро меняются. Но стилист Марина Герман держит в курсе всех перемен. Она эксклюзивно рассказала сайту 5-tv.ru о том, как одеваться в ноябре.

Стилист отметила, что одежда в стиле гранж сейчас пользуется спросом. В тренде затертые джинсы, объемные кожаные косухи с винтажным эффектом, бомберы и рваные джемперы.

«На фоне этой тенденции в моде прямо противоположная история. История базы, базовых вещей. Та самая тенденция, которую называют Old Money. Хотя я считаю, что мы можем ориентироваться на то, чтобы собрать свой собственный идеальный базовый гардероб. И в этом сезоне, как никогда, возвращение именно к базовым простым комплектам будет очень актуальным», — сказала стилист.

Она отметила, что особенно актуален серый цвет. И можно миксовать его разные оттенки. Это всегда выглядит богато и дорого.

В фасонах сейчас актуальны объемные плечи. Подойдут тренчи, пальто и некоторые жакеты. А сейчас, несмотря на их объемность, вернулась приталенность. Это дает возможность выбирать одежду не только кроя оверсайз.

Стилист заметила, что в моде по-прежнему пользуется спросом максимальная длина одежды. Особенно хорошо будет смотреться костюм тройка с принтом тонкой полоски, в котором можно заменить брюки на длинную юбку.

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