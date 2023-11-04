Ни души, ни тепла: новых хит Киркорова и Шуфутинского подвергся жесткой критике

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 31 0

Киркоров и Шуфутинский выпустили клип на песню «Жара Дубая»

Ни души, ни тепла: новых хит Киркорова и Шуфутинского подвергся жесткой критике

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Станет ли новая песня народным хитом?

Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский выпустили клип на песню «Жара Дубая». В новой композиции артисты поют о красивом отдыхе в Эмиратах. Однако сам клип снят не на фоне богатых пейзажей ОАЭ, а в обычной фотостудии. Об этом пишет портал dni.ru.

«Нам жара Дубая что-то шепчет, обнимая. Лед плавится и тает, как платина в хрустале», — поется в новой песне.

Под клипом накопилось много комментариев от интернет-пользователей. Часть комментаторов восхищена новым продуктом артистов, а некоторые, напротив, раскритиковали.

«Я не почувствовала души или тепла, хотя там про жаркую погоду»;

«Отличная песня для ограниченного круга поймущих, прям слеза катится, вот это то, что точно нужно рядовым россиянам. Да, и у нас совсем другая жара. Народным хиту стать не грозит», — написали пользователи в сети.

Журналисты издания уверены, что композиция Киркорова и Шуфутинского понравится элитной тусовке Москвы, для которой Дубай стал почти родным местом из-за наличия там бизнеса и недвижимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров показал роскошный пресс с кубиками на вечеринке Люси Чеботиной.

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