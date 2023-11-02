Филипп Киркоров показал роскошный пресс с кубиками на вечеринке Люси Чеботиной

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 979 0

Певец Киркоров показал накачанный пресс кубиками на вечеринке Люси Чеботиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец все не нарадуется своему новому образу и явно не жалеет о решении пойти на пластику.

Народный артист РФ Филипп Киркоров гордится результатами работы над своим телом, в частности, рельефным прессом. Он настолько доволен с собой, что не упускает возможности похвастаться стройным телом. Не упустил и на закрытой вечеринке в столичном клубе Memo, где состоялась презентация нового альбома Люси Чеботиной «Первая леди». Присутствовали Анита Цой, Александра Трусова, Карина Нигай, Стас Ярушин, Игорь Крутой и многие другие. Мероприятие посетила также съемочная группа 5-tv.ru.

На презентации Чеботина исполнила сразу восемь новых треков, продемонстрировала клип «Псевдомодели», в котором снялся Филипп Киркоров, а также устроила аукцион — все вырученные средства пойдут на нужды благотворительных фондов. Народный артист рассказал, что планирует приобрести картину, так как всегда использует шанс послужить благому делу.

И конечно ему в очередной раз пришлось комментировать свое преображение. Как известно, музыкант перенес несколько операций, пластический хирург Тимур Хайдаров омолодил лицо поп-короля и буквально вытесал ему новое тело. Теперь Киркоров активно поддерживает форму в спортивном зале и тщательно бережет результаты работы Хайдарова. Без лишних слов 56-летний Филипп Бедросович дал ответ любопытным журналистам.

Артист показал прессе фото на своем смартфоне. На нем Киркоров запечатлен с голым торсом — подтянутый, мускулистый, с ярко выраженными кубиками пресса. Реакция не заставила себя ждать. Все увидевшие снимок ахнули ведь на нем красовался не только один из популярнейших исполнителей страны, но и настоящий атлет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого Люся Чеботина назвала самым стильным и модным артистом российского шоу-бизнеса.

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