На одно лицо: у кого из мировых лидеров есть двойники

Президентов многих стран часто подозревают в том, что у них есть двойники. У кого из лидеров различных государств могут быть такие помощники — читайте в материале 5-tv.ru.

Дональд Трамп

Дональд Трамп и его двойник Деннис Алан. Фото: www.globallookpress.com / AFLO

Двойник бывшего президента США Дональда Трампа стал популярен в 2021 году. Мужчину, удивительно похожего на политика, заметили на улицах города Сахивал в Пакистане. Как сообщало издание LadBible, двойник Трампа — уличный торговец мороженым.

Впрочем, в США существует особая любовь к пародиям на высокопоставленных политиков. Например, Трампа изображали комики Джейсон Скуб и Нил Гринфил, выходя в его образе на улицы Нью-Йорка.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com / Dirk Waem Belga / News Agency

Слухи о двойниках президента Украины начали появляться после того, как польское издание Fakt опубликовало свой репортаж на YouTube, который был посвящен визиту президента США в Киев. Внимательные пользователи обратили внимание, что на 21-й секунде видео в кадре появляется «второй Зеленский», пока «первый» поднимается по лестнице.

Само собой, украинские власти тут же поспешили откреститься, заявив, что это — «снова русская пропаганда».

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Ким Чен Ын

Ким Чен Ын и его двойник Говард Икс. Фото: www.globallookpress.com / Julie Woodhouse

Двойником северокорейского лидера Ким Чен Ына можно назвать юмориста и шоумена Говарда Икса. Их схожесть во внешности отметили многие. Мужчина родился в Гонконге, но еще в детстве переехал в Австралию. Вся его карьера связана с подражанием руководителю КНДР.

Например, за счет своей схожести с Ким Чен Ыном, он получал выгодные предложения на съемки в рекламе. А однажды, как сообщает издание Sky News Australia, Икс ворвался в предвыборное мероприятие премьер-министра Австралии и чуть его не сорвал.

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