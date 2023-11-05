Холод нипочем: как и где провести новогодние каникулы в России в 2024 году

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Алина Крылова
Алина Крылова 298 0

«Известия» назвали лучшие места для новогодних каникул в России

Холод нипочем: как и где провести новогодние каникулы в России в 2024 году

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Если лететь за рубеж больше не хочется, самое время прислушаться к советам.

Чем ближе новогодние праздники, тем острее вопрос, как интересно и с пользой провести длинные каникулы. А тут еще и коллеги начали рассуждать, как добавлять корицы в глинтвейн. С наступлением зимы все меньше хочется выбираться из дома, а уж путешествия на дальние расстояния — и вовсе для людей с особой волей к жизни.

В беседе с порталом «Известия» турагенты назвали лучшие места для новогодних каникул. По словам специалистов, почти 24% путешественников вместо Мальдив покупают билеты в Москву. Ночь в столичных отелях на период праздников обойдется им примерно в 6,5 тысяч. рублей.

На втором месте по востребованности оказался Санкт-Петербург: посетить его на новогодних праздниках решили 12% туристов. Стоимость гостиницы в северной столице начинается от шести тысяч рублей.

«Бронза» по востребованности достается Сочи. Почти восемь процентов россиян выбрали море, чтобы отдохнуть от повседневной суеты. Жилье на южном курорте обойдется отдыхающим в семь тысяч рублей за сутки проживания.

Также в списке оказались Калининград (доля авиабронирований — почти семь процентов туристов; номер в отеле обойдется примерно в 3,8 тысячи рублей), Минеральные Воды (3,7%; 5,5 тысячи рублей), Екатеринбург (3,1%; 4,6 тысячи рублей), Уфа (2,9%; 4,2 тысячи рублей), Красноярск (2,7%; 3,5 тысячи рублей). Замыкают десятку Самара (2,5%; 3,7 тысячи рублей) и Мурманск (2,4%; 4,7 тысячи рублей).

Ранее 5-tv.ru писал, как мошенники обманывают россиян на краткосрочной аренде в отпусках.

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Холод нипочем: как и где провести новогодние каникулы в России в 2024 году

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