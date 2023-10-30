Отпуск с риском: как мошенники обманывают россиян на краткосрочной аренде

Такая тенденция наблюдается на фоне развития внутреннего туризма. Все больше людей предпочитают отдыхать внутри страны.

В России растет рынок краткосрочной аренды недвижимости. Такая тенденция наблюдается на фоне развития внутреннего туризма. Все больше россиян предпочитают отдыхать внутри страны.

Однако вместе с ростом интереса к путешествиям растет и количество мошенников, предлагающих роскошное жилье за весьма умеренную сумму. О том, как не попасться на их удочку и не испортить себе отпуск или уик-энд рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Пять спален, большой холл и 40 довольных отзывов на «пятерочку». Семья сразу решила — бронируем. За двое суток в коттедже арендодатель запросил 25 тысяч. Но когда стали заселяться — все пошло наперекосяк.

Белье грязное, свет отключился, начались проблемы с водой. Хозяин привез вот такие мутные пятилитровые бутыли. И все это в день рождения ребенка, ради которого и сняли дом. В итоге, вызвали участкового, заявили о мошенничестве.

Посуточная аренда, раньше популярная на курортах, с ростом внутреннего туризма тоже пошла в гору и по всей стране. Россияне рискуют, но предпочитают именно квартиры или студии. По данным крупнейшего сайта объявлений, за год прирост предложений в крупных городах выглядит вот так. Ну а лидер по количеству объектов — туристическая столица Петербург. Но вместе с ростом рынка аренды — бум обмана и откровенного мошенничества.

Посмотрим, как выглядит съемная квартира в Петербурге, которую сдают за 4500 в сутки под красивым словом «апартаменты». Пятый этаж — лифта нет.

Дыра в стене в туалете. На фото в объявлении ее нарочно не сняли. Грязные печи. Люстра с одинокой лампочкой. Хорошо, если повезет и на фото будет вообще та квартира, в которую вы заселяетесь. Можно нарваться на комнаты в коммуналках, где перепланировку сделали как попало. Никакие фото не передадут звуки, которые вы будете слышать каждую ночь.

Эксперты советуют все недочеты обязательно фиксировать на камеру. Проверять паспорт, право собственности или доверенность. И каждый пункт в договоре. Бывает и такое: не сфотографировался на улице с ключами до 12 часов — заплати еще за сутки!

Арендодателю может грозить штраф и даже тюремный срок. Анастасия и подала заявление. Как только она перевела оплату за квартиру во Владивостоке — липовый владелец перестал выходить на связь. Ну а пока страницы регистрируются и регистрируются, объявления меняются, а расчет их авторов — нет: не забронирует один сегодня, завтра возьмет кто-то еще.