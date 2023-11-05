Друг Ванги раскрыл правду о ее предсказаниях: «Вот что она хотела донести!»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 729 0

Друг Ванги заявил, что она никогда не оперировала датами в своих предсказаниях

Друг Ванги раскрыл правду о ее предсказаниях: «Вот что она хотела донести!»

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

Мужчина общался с провидицей более 15 лет.

Легендарной Ванги нет в живых уже очень давно, а о ее предсказаниях говорят по сей день. На фоне происходящих в мире событий они особенно актуальны. Но все ли они были такими, какими их трактуют?

Бизнесмен Димитр Гачев рассказал правду о предсказаниях экстрасенса. Мужчина был близком другом Ванги. По его словам, она никогда не называла конкретные даты, поэтому любые предсказания на определенное время всего лишь выдумки.

«Все современные статьи о Ванге можно даже не читать. Примитивное перетягивание одеяла в разные стороны. Старое — уже произошло. А новое “ это все „ля-ля“. Ванга очень четко и ясно объясняла то, что хотела донести. Не было вариантов с недомолвками. А такие вещи, например, как даты, она никогда не упоминала. Придумки — не более», — поделился Гачев в интервью для StarHit.

Он признался, что его часто зовут на телевидение, чтобы озвучить какое-нибудь предсказание Ванги, которого на самом деле не было. На такие просьбы бизнесмен обычно отвечает отказом.

«Мне говорят: „Ну, нафантазируйте, что она сказала, например, об Украине…“ О соседних территориях? Ну, как я могу что-то передать, если Ванга этого не говорила?! Зачем враньем заниматься? Она про Украину вообще никогда не вспоминала. Про Россию — да, уверяла, что она воспрянет, все будет в порядке, что наступят трудные времена, но они вскоре пройдут без следа, что Болгария — душа, а Россия — тело», — рассказал Гачев.

Ранее 5-tv.ru писал о пророчестве Ванги 27-летней давности о России.

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