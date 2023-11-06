Татьяна Буланова рассказала о встрече со своим двойником в стриптиз-клубе

Звезда не решилась подойти и познакомиться.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова однажды встретила своего двойника. В эфире одного из федеральных каналов она рассказала, что увидела «близнеца» в стриптиз-клубе, куда пришли пообедать с друзьями.

Буланова подчеркнула, что девушка, крутившаяся на пилоне, была очень похожа на нее. Однако подойти и познакомиться знаменитость не рискнула.

«Она могла бы петь вместо меня», — пошутила знаменитость.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что у многих мировых лидеров есть двойники. К примеру, на улицах города Сахивал в Пакистане заметили мужчину, удивительно похожего на бывшего президента США Дональда Трампа. «Близнец» экс-хозяина Белого дома торгует мороженным. А двойник лидера КНДР Ким Чен Ына и вовсе является шоуменом. Однажды Говард Икс даже ворвался на мероприятие премьер-министра Австралии и чуть его не сорвал.