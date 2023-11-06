Спящие рекорды: сколько длились самые долгие сны в мире

Истории людей, уснувших на десятки лет.

Мировой истории известны случаи, когда люди засыпали на десятки лет. Истории о самых долгих летаргических снах — в материале 5-tv.ru.

Летаргические сны: причины и виды

Несмотря на многочисленные исследования, до конца раскрыть тайны летаргии или продолжительного сна не удается. По мнению специалистов со всего мира, одной из возможных причин является сильный эмоциональный стресс, который человек испытывает длительное время.

Существует три вида летаргии: легкая форма, при которой сохраняются базовые рефлексы человека, и тяжелая. Последнюю в былые времена часто путали со смертью, когда отсутствовала любая реакция на внешние раздражители, падала температура тела, замедлялось биение сердца.

Анна Свенпул

Жительница Австралии Анна Свенпул пропустила всю свою молодость. Известно, что девушка страдала от депрессии после трагической гибели жениха. Свенпул погрузилась в сон, когда ей было 19 лет и проснулась, когда ей было 50. Таким образом, летаргический сон австралийки длился 31 год. Проснувшись, Свенпул разучилась говорить, ей пришлось обучаться речи заново.

Иван Качалкин

Мужчину называют человеком, который в буквальном смысле проспал Октябрьскую революцию. Иван Качалкин лег спать в 1896 году и проснулся только через 22 года. Современники считали его весьма впечатлительным человеком, который принимал все слишком близко к сердцу. По данным издания Кulturologia, вышел из летаргии, находясь под наблюдением известного русского ученого Ивана Павлова. Однако мужчина так и не смог привыкнуть в новой для него реальности, и скончался от сердечного приступа в 1918-м.

Августина Леггард

В Норвегии Мировой истории известны случаи, когда люди засыпали на десятки лет. Уснула сразу после родов и проспала 22 года. Летаргический сон женщины имел свою особенность: она самостоятельно открывала рот и ела, но проснуться не могла. Открыв глаза через два десятка лет, первое, о чем попросила женщина — принести ей младенца для кормления.

Надежда Лебедина

В СССР самый долгий сон был зафиксирован в Днепропетровске. В 1954 году Надежда Лебедина поссорилась с мужем и легла спать, но утром не поднялась с кровати. В итоге, ее сон длился 20 лет. За это время за ней ухаживала мать, так как муж вскоре скончался. Стоит отметить, что организм женщины не претерпел никаких изменений, Надежда проснулась здоровой и выглядела на 34 года.

Грета Старгл

Американская девочка Грета Старгл уснула, когда ей было всего три года после того, как упала и ударилась головой об пол. Она очнулась в 1996 году после 17 лет сна. При этом выглядела Старгл как взрослая, но сохранила сознание маленького ребенка.

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