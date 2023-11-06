Основано на инстинктах: почему мужчины любят засыпать на женской груди

Врач-сексолог объяснил тягу сильной половины человечества к формам противоположного пола.

Желание засыпать на женской груди можно назвать одной из характерных мужских привычек. Почему некоторые мужчины предпочитают тело своей второй половинки удобной подушке, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Почему мужчины любят женскую грудь и спят на ней?

Специалист отмечает, что тяга мужчин к женской груди известна и имеет несколько причин.

«Во-первых, мужчин привлекает в женщине то, чего у них самих нет: это и грудь, и форма таза, и, например, длинные волосы или чулки, или же сапоги, туфли», — говорит Евгений Кульгавчук.

При этом, по словам эксперта, мужчины оценивают грудь бессознательно, как и репродуктивный потенциал женщины, то есть, сможет ли она в будущем выкормить их общего ребенка.

Кроме того, одна из глубинных симпатий мужчин к женской груди заключается в самых ранних импринтах или запечатлениях.

«Грудь — это самые первые положительные впечатления. Женщины часто дают грудь ребенку, чтобы он успокоился. И во взрослом состоянии некоторых мужчин это также умиротворяет, дает ощущение безопасности и способствует засыпанию», — объясняет сексолог.

Также любовь мужчин засыпать на женской груди может быть обусловлена индивидуальными особенностями и личными желаниями. Ничего неправильного, по мнению Евгения Кульгавчука, в этом нет, и, если женщине комфортно, то менять свои привычки не стоит.

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