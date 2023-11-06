«Отразилось на лице»: Блинкен испытал шок из-за неудачной попытки обнять главу МИД Турции

Анкара не желает сближаться с Вашингтоном из-за проводимой им внешней политики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пытался обнять при приветствии главу МИД Турции Хакана Фидана, но тот дал понять, что не желает этого, сделав шаг назад. Как пишет издание Sabah, этот жест стал «шоком» для американского политика.

Turkey’s Fidan meets US Secretary of State Blinken in Ankara this morning pic.twitter.com/ksvDU78NmV — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 6, 2023

«Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако после он испытал новый шок от движения Фидана в сторону от него. Эти мгновения отразились на лице Блинкена» — пишет газета.

На видео со встречи политиков, которые распространил МИД Турции, видно, что Блинкен после крепкого рукопожатия с Фиданом пытается завершить приветствие дружеским объятием, однако турецкий министр не желает идти навстречу и отступает назад. При этом продолжает пожимать руку Блинкену.

Блинкен боится проводить переговоры со странами Ближнего Востока

До этого протестующие из-за обстановки в секторе Газа сорвали выступление Блинкена в конгрессе. Госсекретарю США пришлось прерваться и молча дождаться, пока со всем разберется охрана.