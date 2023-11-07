Вы неправильно его пьете: как выжать максимум из кофе

Когда необходимо мобилизовать все силы для интенсивной мозговой или физической деятельности, на помощь часто приходит крепкий кофе. Если выпить порцию этого напитка, происходит заметное улучшение состояния — человек ощущает прилив сил, уверен, что способен выполнить больше задач, работать сильнее и интенсивнее, а главное — дольше, сохраняя при этом качество и ясность мышления.

Так действует содержащийся в составе кофе природный стимулятор — кофеин. Попадая в кровь, он воздействует на кору головного мозга и другие органы, провоцируя возбуждение, а также снижает утомляемость и способствует повышению энергии.

Кофе: плюсы и минусы

Кофеин является алкалоидом, содержащимся в зернах кофейного дерева и некоторых других растениях. Он работает как психостимулятор, запуская работу центральной нервной системы, ускоряя дыхание и сердцебиение, повышая артериальное давление и улучшая настроение.

Воздействует на выработку дофамина — гормона, отвечающего за чувство удовлетворения. Кофеин также имеет возбуждающее действие на желудочно-кишечный тракт и мочевыделительную систему, в небольших дозах кофеин полезен для организма, но в больших количествах он может быть вреден и опасен.

Сколько кофеина можно принимать в сутки

По мнению экспертов, здоровая и безопасная норма потребления кофеина зависит от многих факторов, включая возраст, пол, вес, здоровье и образ жизни. Взрослым людям рекомендуется пить не более двух чашек кофе в день.

Однако в некоторых случаях, например, при беременности или заболеваниях ЦНС, сердца или сосудов, необходимо отказаться от кофеина полностью. Дело в том, что он может вызвать зависимость.

При регулярном употреблении кофеина у человека известны случаи появления признаков синдрома отмены, который проявляется головной болью, усталостью, сонливостью и другими симптомами. Чем больше кофеина употребляет человек, тем больше вероятность развития зависимости.

Как проявляется кофеиновая зависимость

На первой стадии зависимость носит скорее психологический характер: человек не может обойтись не столько без кофеина, сколько без вкуса кофе. Но если потреблять его слишком много, он перестает выполнять свою основную функцию из-за развития толерантности организма, и чтобы поддерживать бодрость на нужном уровне и сохранять хорошее настроение и высокую трудоспособность, приходится повышать суточную дозу.

Подобный механизм формирования зависимости и у других химических веществ, в том числе и наркотических. В связи с этим возник миф о том, что кофеин считается наркотиком.

Однако это не совсем верно с научной точки зрения. Кофеин не обладает такими сильными свойствами, как наркотики: когда он попадает в организм, то воздействует на процессы, происходящие в ЦНС, более мягко. Однако злоупотреблять им все равно не стоит.

Лечение кофеиновой зависимости может проводиться различными методами, включая постепенное снижение дозировки кофеина, замену кофе на другие напитки и применение специальных препаратов. Однако в большинстве случаев терапия не требуется, если употребление кофеина не выше нормы и не вызывает серьезных проблем.

Влияние кофеина на организм: вред или польза

Ученые утверждают, что на вопрос о влиянии кофеина на организм нет однозначного ответа, и он несет как пользу, так и вред. В первую очередь, это зависит от того, сколько кофеина в среднем составляет суточное потребление.

Положительное влияние кофеина на органы связано с его способностью блокировать действие аденозина — вещества, которое вызывает сонливость и уменьшает активность мозга. Аденозиновые соединения присутствуют во всех клетках: во время сна их становится меньше, а во время длительного бодрствования их количество растет.

Именно на подавлении их деятельности основано бодрящее воздействие кофе и других напитков. Кофеин стимулирует работу мозга, улучшает умственную работу и повышает работоспособность. Он также может улучшать эмоциональное состояние, повышать концентрацию и снижать чувство усталости.

Кроме прочего, кофеин воздействует на вкусовые и обонятельные рецепторы, делая ощущения от вкуса и запаха ярче, а также способен немного обострять зрение. Кофе известен своим обезболивающим эффектом, снабжает мозг кислородом, временно увеличивая скорость мыслительных процессов.

Однако, стоит быть осторожными: в больших количествах кофеин может повышать артериальное давление, увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Он также может вызывать боли в желудке, повышение содержания кислоты в желудочном соке и ухудшать работу ЖКТ.

При переизбытке кофеина возможно отравление, которое проявляется головной болью, тошнотой, рвотой и другими симптомами. Некоторые проведенные исследования показали, что умеренное употребление кофеина положительно влияет на здоровье. Например, кофеин может защищать от развития диабета, болезней сердца и рака.

Он также может улучшать умственную работу и помогает бороться со стрессом. В больших количествах кофеин может быть опасен для здоровья и вызывать негативные последствия.

Кроме того, существует мнение, что напитки с кофеином приводят к атеросклерозу. Но прямой зависимости между кофе и возникновением бляшек на сосудистых стенках на самом деле нет.

Ранее 5-tv.ru писал, почему после чашки кофе клонит в сон.