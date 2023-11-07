Пустой аэропорт, холодная встреча: Блинкену устроили нерадостный прием в Турции

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Блинкену устроили неуважительный прием в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya; 5-tv.ru

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Что могло пойти не так и какие цели преследовал американский госсекретарь?

Турецкие СМИ широко обсуждают неоднозначные итоги встречи американского госсекретаря и главы турецкого МИД, которая прошла в Анкаре. Турция потребовала немедленно прекратить огонь в Секторе Газа. На что американская сторона ограничилась скромной формулировкой.

При этом, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прямо заявил, что США ставят всех в «затруднительное положение» на Ближнем Востоке. Турецкие медиа увидели и другие знаки. Вот на этих кадрах местные журналисты разглядели, как после рукопожатия турецкий дипломат сделал небольшой шаг назад, чтобы не дать Блинкену себя обнять.

Более того, на фотографиях с переговоров позади Блинкена заметили символ мечети Аль-Акса. Местные СМИ расценили это как скрытое послание.

При этом пишут, что американский госсекретарь первым проявил неуважение, не выйдя из машины, когда его вышел встретить турецкий министр у здания МИД. К слову, по прилете американского политика у трапа встречали лишь заместитель губернатора Анкары и посол США.

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