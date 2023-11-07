Мир наоборот и новый Ковчег: ТОП-10 самых жутких пророчеств Распутина

Одни Григория Распутина считали святым, достойным канонизации, а другие — дьяволом. Простой крестьянин, ставший другом семьи последнего российского императора Николая II, в своей книге «Благочестивые размышления» предсказал не только собственную смерть, но и жуткие эпидемии, Третью мировую войну и апокалипсис.

Он был убит в ночь с 29 на 30 декабря в 1916 году. Некоторые пророчества российского Нострадамуса, как его называли, уже сбылись.

Григорий Распутин предполагал, что если его порешат простые разбойники из крестьян, то царской семье ничего не грозит, Романовы будут не один век править страной. Однако, если на него нападут дворяне, то впереди — распри, братоубийство, гибель членов царской фамилии.

«Выстрелил» последний вариант. Князь Феликс Юсупов с другими заговорщиками заманили «старца» в дом, где накормили отравленными пирогами, потом стреляли в него, а тело Распутина впоследствии вообще было выловлено из воды.

Он предчувствовал смерть своих высокопоставленных друзей в подвале Ипатьевского особняка в Екатеринбурге. Задолго до случившего, когда Распутин обнимал Николая II, Александру Федоровну, девочек и маленького царевича, ему казалось, что он держит в объятиях мертвецов.

Падение империи

Прорицатель предчувствовал и октябрьский переворот 1917 года. Распутин «видел» приход новой власти, горы трупов и обагренную кровью Неву. По его словам, на «Петербург опустится тьма», и, когда изменят имя города (Северная столица с августа 1914 года называлась Петроград, с января 1924-го — Ленинград), падет империя. Так и случилось. Словно заглянув еще на четверть века вперед, Распутин предсказал сталинские репрессии.

Идет война народная…

Распутин скептически смотрел на современников, считая, что благодать исчезла, веры нет, сила православная уходит. По его словам, дальше будет еще хуже.

Многих перебьют, хоронить будет некому, трупы будут скидывать в яму, а людям придется ходить по колено в крови. Лучше не доживать до этих времен — потом война придет.

Умри все живое

Распутин предупреждал о радиоактивном заражении при разрушениях атомных станций во время стихийных бедствий. Пророк писал о башнях-замках смерти.

Некоторые из них, отмечал Распутин, рухнут и потечет «гнилая кровь», которая отравит землю и воздух. Скорее всего, считают историки, речь шла о Чернобыльской аварии 1986 года, а также о «Фукусиме-1». В марте 2011 года японская АЭС пострадала во время землетрясения.

Бездушные по заказу

Прозорливый Григорий писал и об экспериментах по клонированию. Когда «родятся чудовища», не похожие ни на животных, ни на людей.

У последних не будет души и пуповины. Материнское лоно можно будет купить по цене куска мяса.

И он не ошибся, если вспомнить овечку Долли и другие опыты в этом направлении. Уже сейчас ученые говорят о создании матки, в которой будут выращивать «дизайнерских» детей по заказу родителей — определенной внешности и без наследственных заболеваний.

Зверь пойдет на человека

Говорил Распутин и о бесконтрольных генетических экспериментах, при которых появятся пчелы-змеи, летучие лягушки, бабочки-коршуны, люди-звери, муравьи-чудовища. Порождения рук человеческих заполонят землю, людям придется бежать.

И в этом он не далек от истины. В Южной Америке уже выведен гибрид «пчел-убийц» — агрессивные насекомые плодятся со страшной скоростью, и кто знает, чем аукнется это для землян в будущем.

Моральные ценности

Волновался старец и о семейных скрепах, которые сейчас пытаются возродить, но плохо получается. Распутин писал о том, что люди будут стоять на краю бездны, потому что исчезнет любовь.

Народы будут питаться выгодой и себялюбием. Человечество поглотит равнодушие. Семья умрет «обесчещенной и распятой».

Три змеи

Писал сердечный друг царской семьи и о трех мировых войнах. Как считают мистики, две «змеи», о которых говорил Распутин, уже сделали свое дело (Первая и Вторая мировые войны). А самая кровопролитная — Третья — еще впереди. Пророк предрекал: в ней выживут единицы, и они должны будут очиститься, прежде чем попадут в земной рай.

Апокалипсис

Возможно, Третья мировая приведет к концу света — его дату Распутин не назвал. Лишь обозначил, что солнце опалит всю землю: плодородные места превратятся в пустыню, реки высохнут.

Всем будет править «пустыня песка и пустыня ночи». Днем — под раскаленным светилом — и ночью — под ледяным холодом — потухнет жизнь земная. Однако есть шанс на спасение у избранных.

Мистик в своей книге рассказывал о новом Ковчеге, который «забудет земную привязь». Кто не вкусит плоды радости, ума, гармонии, здравия, тот не попадет в Ковчег. Новый человек будет «создан из неба и воды» и питаем духом.

Мир наоборот

Самое странное пророчество Распутина. Некоторые видят в нем намек на ядерную или другую глобальную катастрофу.

Согласно предсказаниям старца, человечеству грозит пережить три дня темноты, когда солнце исчезнет на трое суток, а землю на месяц накроет туман из дыма и боли. Люди с надеждой будут ждать смерти как избавления.

Миром начнет править отчаяние. В эти дни даже времена года поменяются местами, и «роза будет цвести в декабре, а в июне — лежать снег».

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