Предсказания Ванги на високосный 2024 год: что ждем мир

Болгарская ясновидящая Ванга считала, что в 2024 году будут предприняты некоторые решительные действия в политике и экономике., которые повлияют на мир. Подобные изменения положительным образом изменит жизнь людей.

При этом в Европе, согласно пророчеству Ванги, ожидается «большая смута».

«Эту смуту мы уже наблюдаем — конфликт мусульман и местных жителей, европейцев. Большая смута будет в Америке. Некие перемены будут и в России политические. Имеется ввиду, что будут некие перемены в правительстве, которые простые люди воспримут с удовольствием. Богатые люди потеряют деньги, а бедные их приобретут», — заявил кум Ванги, журналист Сергей Косторной в эфире одного из федеральных телеканалов.

Такие продолжат таять ледники. В некоторых странах могут произойти землетрясения.

«Каждые 16 лет, по статистике и по звездам, хотя Ванга не доверяла гороскопам, всегда год темного лося (год животного по славянскому календарю. Такой же будет и в 2024 году. — Прим. ред.) был стабильным. Устаканивалась ситуация каким-то образом», — добавил Косторной.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что современные материалы о Ванге можно даже не читать. Об этом завил близкий друг Ванги, бизнесмен Димитр Гачев. А почему — читайте в нашем материале.