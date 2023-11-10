Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 13 по 19 ноября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 13 по 19 ноября 2023 года.

13 ноября точка Новолуния находится в соединении с активным бесстрашным и бесшабашным Марсом в горячей водной стихии Скорпиона, запускает новый космический двухгодичный цикл. Внутренние процессы в организме и психике претерпевают напряжение, выявляются слабые места и уязвимые точки. Внешний климат также заставляет действовать многих на пределе сил и возможностей. Проблемы всплывают наружу, их решение происходит достаточно резким и агрессивным образом. Но все же выход есть.

Гармоничная конфигурация высших планет — Нептуна и Плутона — замыкает на себе напряженное соединение и посылает руку помощи. Мы можем прийти к новому справедливому и демократическому обществу, где каждый человек уважаем и ценен, но через принятие других с их системой ценностей, объединением людей для получения общего результата, заботой об экологии, привнесении в мир милосердия и сострадания.

Традиционно, в Новолуние не рекомендуется внедрять что-то новое, встречаться с подозрительными людьми и ввязываться в сомнительные финансовые авантюры. Также не стоит выяснять отношения, так как страстные энергии Скорпиона могут побудить к ревности и манипулированию другой стороной. Гармонизирующим фактором в этой картине выступает миролюбивая Венера в Весах. Она показывает, что любовь к изящному искусству, красоте, а также поиск компромисса и взаимопонимания является ключом к решению всех междоусобиц и конфликтов. Это прекрасный период для наращивания силы по взаимодействию с людьми и налаживанию общественных отношений, обучению искусству переговоров, для коммерческой деятельности и работе в составе группы. Позвольте радости и оптимизму занять главенствующие позиции в повестке дня.

Желающих совершить путешествие (как реальное, так и духовное) поддержит Меркурий в Стрельце, ратующий за просвещение и поиск смыслов бытия. Внесите в свой маршрут посещение мест, которые воодушевляют, способствуют расширению мировоззрения и получению новых знаний. Можно легко повысить уровень образования и экспертности в интересующих вас темах.

Четверг и пятница — наилучшие дни для выстраивания стратегии на будущее, определения бизнес-целей и закладки фундаментальных, серьезных проектов, которые потребуют терпения и усердия. Растущая Луна в Козероге способствует практичному, рациональному и обдуманному подходу к делам без излишнего эмоционального окраса. В выходные Луна с переходом в знак Водолей благоприятствует провести в обществе друзей и совершению совместной вылазки в интересное и значимое для всей компании место, получению новых знаний или освоению современных технологий. Также это удачные дни для проведения презентаций, общественной работы или покупки новой техники.

Овен — гороскоп на неделю

Овны — вы претенденты на получение должности с выгодными условиями или щедрым социальным пакетом. Повышается энергетический потенциал, трудолюбие и выносливость организма. Вы можете больше, вы готовы к большим нагрузкам. Благоприятно для вас складываются дела с официальной регистрации предприятий и компаний, оформлением кредитов, субсидий от государства или предприятия.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы могут расширять сферу сотрудничества путем заключения контрактов и договоров с зарубежными партнерами, с дальними регионами. Путешествие доставит массу удовольствий и романтических приключений. Возможно знакомство или даже брак с представителями другой культуры, национальности или веры, а также с видным общественным деятелем. Удачно будут складываться переговоры и любые юридические дела.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам сулит улучшение условий на работе и в быту. Вы можете заняться установкой системы безопасности, ремонтом, оформлением страховки, открытием счета для собственного бизнеса. Инструментов для выполнения дел становится больше, а значит вы эффективно справляетесь с поставленными задачами. Также стабилизируется состояние здоровья, повышается иммунитет и уровень жизненных сил.

Рак — гороскоп на неделю

Раки радуют окружающих проявлением артистичности и утонченности. Успех у противоположного пола гарантирован. Если у вас появилось желание влюбиться, не гасите в себе этот импульс. Сейчас благоприятный период для заключения брака, союзов, знакомств. Уделите время культурному досугу. Посетите спектакли, выставки, обучающие тренинги.

Лев — гороскоп на неделю

Львы успешны в делах, связанных с ремонтными работами дома и на даче, арендой и обустройством своего жилища или офиса. Можно завести домашнего питомца. Вам присуще логичное и ясное мышление, что способствует эффективному решению бюрократических дел и возможности избежать ненужных проволочек. Будьте терпимо к своим близким. Дела семейные требует спокойного и взвешенного подхода.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев повышается интеллектуальная активность. Хорошо усваивается информация, что сулит успех в обучении, посещении или организации курсов и лекций. Делитесь своими мыслями с окружающими, чтобы получить полезный совет. Найдите время для развлечения и приятного общения. Легкие романтические знакомства поджидают вас в любом месте, связанном с транспортом — в метро, такси, автобусе.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, покупки для дома и семьи, подарки близким и создание уютной атмосферы в своем жилище — является наиболее благоприятным приложением сил. Именно в кругу семьи вы сможете полноценно отдохнуть и набраться сил. Не бойтесь проявлять свои чувства. Доход сулит сфера недвижимости и аренды, приобретение акций, семейный бизнес, фермерское хозяйство.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы способны конструктивно проявлять свои интеллектуальные способности, предприимчивость, находчивость. Вы легко отстаиваете свои интересы, с которыми трудно не посчитаться. Удача ждет в коммерции и деловой сфере. Появляются новые интересные знакомства и полезные связи, выгодные организационные дела, консультации, взаимодействие со СМИ.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, взносы на благотворительность, оказание помощи и сочувствие нуждающимся вернутся к вам благой кармой через деяния других людей и космического пространства. Появляются возможности для получения льгот, налоговых вычетов, покупки выгодной путевки на отдых или прохождение комплексного оздоровления организма. Курса массажа или спа-процедур.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, можно смело доверять идеям и новым веяния, которые приходят в вашу жизнь с помощью друзей или посредством вашего участия в коллективной деятельности. Вы сообразительны и изобретательны, благодаря чему осуществляются надежды, желания и стремления. Появляются духовные и интеллектуальные интересы. Вам сейчас просто везет, вы вовремя получаете необходимую помощь через друзей, покровителей, спонсоров.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, яркое воображение и смелые фантазии приведут к исполнению задуманного с устойчивым результатом. Руководство, а также люди старше по возрасту или которые занимают более высокое положение в обществе, готовы вам помогать и оказывают доверие. Это хороший период, чтобы привести в порядок нервную систему опорно–двигательный аппарат, заняться составной гимнастикой.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб происходит расширение круга друзей и единомышленников, которые станут опорой, организуют нужные протекции, помогут и поддержат. Это могут быть люди других национальностей и верований, представители сферы науки, спорта, культуры, политики или законодательной власти. Благодаря усилившемуся дару предвидения вы готовы претворять мечты в реальность.

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