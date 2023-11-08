Польские дальнобойщики рискуют остаться без работы из-за украинцев

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 17 0

Politico: польские водители разоряются из-за конкуренции с украинцами

Польские дальнобойщики рискуют остаться без работы из-за украинцев

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Разгневанные поляки уже устроили забастовку на границе с Украиной. В чем причина?

Польские дальнобойщики устроили протест на границе с Украиной из-за проигрыша в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги, пишет издание Politico.

Поляки жалуются, что украинцы перевозят грузы не только внутри Польши, но и доставляют грузы в третьи страны. И пользуются спросом, поскольку их услуги стоят дешевле. Некоторым польским компаниям приходится сокращать штат из-за понесенных убытков, люди остаются без работы.

Польские перевозчики перекрыли доступ к автомобильным пунктам пропуска на границе с Украиной несколько дней назад. Забастовку грозят устроить до января. Какая там сейчас обстановка — читайте в нашем материале.

+8° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.42
-0.62 98.79
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:38
В помощь — беспилотники: как работают российские разведчики в зоне СВО
6:25
Польские дальнобойщики рискуют остаться без работы из-за украинцев
6:12
Здесь работал Маяковский, пел Шаляпин: Михайловскому театру исполнилось 190 лет
6:00
Снайперы — мастера точной стрельбы! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:40
Пьяная залетная: как помочь наевшейся перебродивших ягод птице
5:25
Подскажет диагноз: в поликлиниках начали использовать искусственный интеллект

Сейчас читают

Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике
«Уменьшение окружности живота всего на 1 сантиметр снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 1 процент»
Это не пережить: что произойдет с организмом, если полностью отказаться от мяса
Армения пытается восстановить военный баланс с Азербайджаном — эксперт

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд