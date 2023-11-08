Польские дальнобойщики рискуют остаться без работы из-за украинцев

Разгневанные поляки уже устроили забастовку на границе с Украиной. В чем причина?

Польские дальнобойщики устроили протест на границе с Украиной из-за проигрыша в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги, пишет издание Politico.

Поляки жалуются, что украинцы перевозят грузы не только внутри Польши, но и доставляют грузы в третьи страны. И пользуются спросом, поскольку их услуги стоят дешевле. Некоторым польским компаниям приходится сокращать штат из-за понесенных убытков, люди остаются без работы.

Польские перевозчики перекрыли доступ к автомобильным пунктам пропуска на границе с Украиной несколько дней назад. Забастовку грозят устроить до января. Какая там сейчас обстановка — читайте в нашем материале.