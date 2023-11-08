МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса

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Евгения Романова
Евгения Романова 79 0

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МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Klaus Rainer Krieger

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск судьбу Международного уголовного суда (МУС) Серхио Херардо Угальде Годинеса. Об этом сообщили в российском ведомстве.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — приводит РИА Новости сообщение.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой 17 марта. Они были обвинены судом в якобы противоправном вывозе детей из Украины. Москва юрисдикцию инстанции не приняла. В МИД назвали решения юридически ничтожными.

Осенью президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статуса МУС. После этого Госдума отложила признание армянских водительских прав в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решения МУС дешевеньким сценарием на британские деньги.

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