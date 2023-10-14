Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС

Президент Армении Ваагн Хачатрян подписал закон о ратификации Римского статута — основополагающего документа Международного уголовного суда (МУС), сообщила пресс-служба главы государства.

«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда», — гласит официальная информация в тексте.

Закон о ратификации Римского статута был принят армянским парламентом 3 октября и официально вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. Согласно основным правилам документа, любое серьезное преступление, совершенное на территории Республики Армения, будет подпадать под юрисдикцию Международного Уголовного Суда. Для тех, кто намеревается совершить преступление, ратификация Римского статуса должна стать сдерживающим фактором.

Во время процесса голосования против принятия статуса высказались оппозиционные силы Армении. Свою позицию они объяснили противоречие между действующей политикой государства и принятым перечнем мер. За принятие документа в начале сентября проголосовало 60 депутатов (всего в армянском парламенте 107 мест) правящей фракции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце сентября заявил, что ратификация Римского статута стала неизбежным следствием того, что «инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности страны».

Римский статут — это международный договор, учредивший Международный уголовный суд в Гааге, который также называют международным трибуналом. Статут — устав МУС, среди прочего он определяет функции, структуру и полномочия суда.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что для России означает Римский статут МУС.