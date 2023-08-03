«Дешевенький сценарий на британские деньги»: Захарова об ордере на арест Путина

Она указала на весьма странные стечения обстоятельств в преддверии резонансного заявления инстанции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решения Международного уголовного суда (МУС) «дешевеньким сценарием», спонсируемым Великобританией. Так российский дипломат отреагировала на выданный инстанцией ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«МУСовские решения — целиком и полностью разыгранный дешевенький сценарий на британские деньги», — написала она в своем Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства поделилась с общественностью схемой, в результате которой МУС и вынес свое решение. По ее словам, тогда, в марте, Лондон инициировал донорскую конференцию и назначил ее на 20 число месяца.

«Прозрачно намекая МУС, что до этого срока, если в Гааге хотят увидеть британские отчисления, нужны результаты», — уточняет Захарова.

Она отметила, что судьи быстро купились. Уже спустя четыре дня после новости о конференции и за три дня до ее проведения ордер был выписан инстанцией. Кроме того, в суде накануне сменили представителя — для этих целей из-за решетки был досрочно выпущен обвиненный в педофилии «прозападный» брат прокурора МУС Имрана Хана.

«Он провел там меньше половины срока», — обратила внимание Захарова.

МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой 17 марта. Они были обвинены судом в якобы противоправном вывозе детей из Украины. Москва юрисдикцию инстанции не приняла. В МИД назвали решения юридически ничтожными.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова предупредила, что часть Украины может утонуть в «дружеских» объятиях Польши.