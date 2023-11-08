«Акт отчаяния»: что на самом деле кроется за желанием «родить для себя»

Женщинам посоветовали не спешить бросаться такими высказываниями.

Фраза «рожу для себя», по мнению телеведущей Розы Сябитовой, является признаком незрелости. Действительно ли опасно так поступать, а также чем данный подход может быть чреват в будущем для матери и для ребенка, 5-tv.ru объяснил психолог Андрей Зберовский.

В ситуации, когда девушка говорит о том, что она готова родить для себя, будучи одинокой, есть как элементы личностной незрелости, так и женского отчаяния, считает психолог. Незрелость связана с тем, что женщина может недопонимать, что, родив ребенка, у которого заведомо не будет отца, она тем самым лишает дитя полноты социального опыта, общения, материальной, финансовой и прочей поддержки, которую ребенок получил бы в полной семье.

Как объяснил Зберовский, в данном случае личностная незрелость заключается в том, что девушка может недопонимать последствия того, что она ребенка много чем обделяет. Вместе с тем он добавил, что эти слова отчасти верны.

«Любая женщина, рожая мужчине, в семье, все равно где-то рожает и для себя, поэтому чересчур не будем судить девушку, которая так говорит, потому что вторая сторона аспекта — акт отчаяния», — отметил он.

По его мнению, так говорят, когда теряют всякие надежды найти себе партнера — мужчину, с которым можно идти дальше по жизни. Психолог посоветовал не спешить бросаться такими высказываниями, а более аккуратно, тщательно искать себе мужчину не только для рождения ребенка, а того, кто совпадет по интересам, запросам и ценностям.

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