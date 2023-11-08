У администрации Джо Байдена, которая поддерживает военную машину Украины, все меньше последователей.

Американский журналист Такер Карлсон в своей новой программе высказал мнение, что уже и в НАТО не верят в победу Украины на поле боя. А у администрации Джо Байдена, которая поддерживает военную машину Киева, все меньше последователей.

Еще недавно любого, кто подвергал сомнению необходимость новых поставок режиму Владимира Зеленского, в США называли бездушными и непатриотичными. Однако у Украины в принципе не было ни единого шанса победить, потому что Россия гораздо сильнее и лучше вооружена, уверен ведущий. Ему совершенно очевидно, что именно российские войска в конце концов возьмут верх.

«Две определяющие трагедии нашего поколения — конфликт на Украине и президентство Джо Байдена — наконец и неизбежно подходят к концу», — отметил он.

Также Карлсон и гость его передачи рассказали, что в США любого человека, не согласного с позицией властей по поддержке Украины, обвиняют в отсутствии патриотизма. Похожим образом развивалась ситуация после терактов 11 сентября 2001 года.

Тогда тех, кто выступал против вторжения в Ирак, обвиняли в отсутствии патриотизма и нежелании бороться с терроризмом. А позже выяснилось, что иракский лидер Саддам Хуссейн не имел никакого отношения к 11 сентября.

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