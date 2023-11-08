Внебрачный сын Мессинга раскрыл пророчество Ванги о судьбе России

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 717 0

Он подчеркнул, что уверен в скором исполнении предсказания.

Внебрачный сын Мессинга раскрыл пророчество Ванги о судьбе России

Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

Дмитрий Киселев, называющий себя внебрачным сыном Вольфа Мессинга, рассказал о вещем сне с предсказанием Ванги.

«Люди должны знать о том, что мне открыла слепая баба Ванга. Я просто не имею права скрывать ее слова, которые словно отпечатались в моем сознании», — объяснил Киселев.

По его словам, в день смерти его матери, 15 ноября, мужчине во сне явилась слепая женщина, облаченная в черный балахон.

«Ванга явилась мне словно живая. Все было настолько реалистично, что я даже не мог отличить сон от реальности. Она была в черном платье, волосы растрепаны. В одной ее руке горел огонь, а из другой текла вода», — вспомнил он.

Внебрачный сын Мессинга уточнил, что предсказание слепой провидицы касалось судьбы России.

«Я слово в слово могу повторить ее монолог. Будут битвы, страшные битвы. Но Россия устоит, Россия станет первой, ее все будут уважать. После этой фразы Ванга протянула руки вперед и сомкнула их у груди, затушив ладонью с водой огонь», — поделился Киселев.

Он подчеркнул, что уверен в скором исполнении предсказания, ведь все его сны оказываются вещими. После сновидения он даже посетил могилу отца, а затем уже принял окончательное решение раскрыть пророчество.

При этом Киселев отметил, что все сказанное Вангой во сне совпадает с ее собственной позицией, которой она придерживалась при жизни.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 самых жутких пророчеств Распутина.

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.42
-0.62 98.79
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:24
«Из тысячи случаев — тысяча смертей»: как певец Лютвинский спас жизнь модельеру Зайцеву
14:10
Выглядит невероятно: самый крупный голубой бриллиант продали за 4,6 миллиарда рублей
13:59
Выгорает каждый пятый: с чем сталкиваются россияне при работе в коллективе
13:51
«Это диктатор»: в США осудили решение Зеленского не проводить выборы
13:45
«Акт отчаяния»: что на самом деле кроется за желанием «родить для себя»
13:45
«Яркие каникулы»: 500-тысячный посетитель выставки «Россия» выиграл поездку в Петербург

Сейчас читают

Болезнь свалила с ног: что стало с тяжелобольным Николаем Носковым
Помощница звезды «Джентльменов удачи» Яббарова озвучила причину смерти артиста
Настоящий человек: жизнь и судьба звезды «Джентльменов удачи» Анатолия Яббарова
«Бес выборов»: США продавливают новое марионеточное правительство Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд