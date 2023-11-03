Зеленский сменил командующего силами спецопераций ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 52 0

Лидер киевского режима делает это уже во второй раз за последние полгода.

Зеленский сменил командующего силами спецопераций ВСУ

Фото: ANTONIO PEDRO SANTOS / ТАСС

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Президент Украины Владимир Зеленский сменил второй раз за последние полгода командующего силами специальных операций. Украинский лидер подписал соответствующий указ.

Так, Зеленский отстранил от военных обязанностей Виктора Хоренко, занимавшего данную должность с 25 июля после Григория Галагана. Другим указом президент Украины назначил командующего силами спецопераций Сергея Лупанчука.

С начала 2023 года руководство Украины потерпело глобальные изменения. Зеленский уже провел несколько массовых кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией. Так, он уволил замгенпрокурора, замминистра социальной политики, замминистра обороны, замглавы и советника офиса президента.

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Кроме того, Зеленский поручил начать проверки в военных комиссариатах. Он недоволен их работой из-за коррумпированных сотрудников.

Несколько дней назад, 1 ноября, стало известно, что Госбюро расследований Украины ликвидировало беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Установлено, что схему создали чиновники из девяти военкоматов, по их вине Украину покинули 100 граждан, заплатившие за услугу от шести до десяти тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов после заседания СНБО.

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