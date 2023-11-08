Последние штрихи: в Петербурге готовятся к открытию первых катков

Сезон массовых катаний начнется уже в эти выходные.

В Петербурге вовсю готовятся к Новому году. В городе заливают катки, они откроются уже в ближайшие выходные. Праздничный декор развешивают на побережье Финского залива.

Тем, кто не совсем уверенно стоит на коньках — помогут инструкторы и специальные тренажеры. Замерзшие смогут погреться у камина, а для тех, кто уже хорошо катается — проведут мастер-класс по тройным тулупам.

Погрузиться в атмосферу праздника совсем скоро можно будет и в Новой Голландии, и на Конюшенной площади. Там, тоже готовят катки к открытию.

Работать они будут до середины марта. Покататься успеют все.