Последние штрихи: в Петербурге готовятся к открытию первых катков

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В Петербурге готовятся к открытию первых катков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Сезон массовых катаний начнется уже в эти выходные.

В Петербурге вовсю готовятся к Новому году. В городе заливают катки, они откроются уже в ближайшие выходные. Праздничный декор развешивают на побережье Финского залива.

Тем, кто не совсем уверенно стоит на коньках — помогут инструкторы и специальные тренажеры. Замерзшие смогут погреться у камина, а для тех, кто уже хорошо катается — проведут мастер-класс по тройным тулупам.

Погрузиться в атмосферу праздника совсем скоро можно будет и в Новой Голландии, и на Конюшенной площади. Там, тоже готовят катки к открытию.

Работать они будут до середины марта. Покататься успеют все.

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