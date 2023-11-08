«Хронические заболевания»: что известно о состоянии госпитализированной Раисы Максимовой
Госпитализированную Раису Максимову перевели в гематологическое отделение
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Актрису экстренно доставили в больницу утром. Как она чувствует себя сейчас?
Госпитализированная Раиса Максимова находится в состоянии средней степени тяжести. Как стало известно 5-tv.ru, народная артистка РФ сейчас в сознании.
«К аппаратам ее не подключают», — рассказал источник.
По имеющимся данным, актриса страдает хроническими заболеваниями, в том числе анемией и атеросклерозом аорты. Сейчас Раису Максимову перевели в общую палату гематологического отделения.
Раиса Максимова была доставлена в одну из московских больниц утром 8 ноября. Актрисе стало плохо дома — как установили прибывшие врачи скорой помощи, у нее упал гемоглобин.
2 ноября артистка отметила свой 94-й день рождения. Максимова хорошо известна советскому и российскому зрителю игрой в фильмах «Вдовы», «Идиот» «Тартюф» и многих других.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о состоянии перенесшего инсульт Юрия Соломина.
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