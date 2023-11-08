«Тяжелый, прогнозов нет»: что известно о состоянии перенесшего инсульт Юрия Соломина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 116 0

Госпитализированный Юрий Соломин находится в тяжелом состоянии

«Тяжелый, прогнозов нет»: что известно о состоянии перенесшего инсульт Юрия Соломина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Артист не понимает, где он находится, какое время и кто он.

У известного советского и российского актера Юрия Соломина диагностирован инсульт. Он находится в сознании, однако плохо понимает происходящее вокруг, сообщил источник 5-tv.ru.

«Тяжелый, прогнозов у врачей нет», — охарактеризовал его состояние собеседник.

Источник отметил, что с момента поступления в больницу положительной динамики не наблюдается. У Соломина зафиксированы острые нарушения мозгового кровообращения и повреждения мозговых сосудов.

Отягощается его состояние хроническими заболеваниями, из-за которых артист был вынужден постоянно принимать сильнодействующие препараты.

Сейчас актер находится в сознании, но он дезориентирован в пространстве — не понимает, где он, какое время и кто он вообще такой.

О госпитализации звезды «Обыкновенного чуда» стало известно 6 ноября. Сообщалось, что он упал во дворе собственного дома, когда собирался поехать на любимую работу в Малый театр на Ордынке.

Соломин хорошо известен зрителю по игре в таких фильмах как «Обыкновенное чудо», «Адъютант его превосходительства», «Ревизор» и многих других. В июне актер отпраздновал свое 88-летие.

Ранее 5-tv.ru писал, что народную артистку РФ Раису Максимову экстренно госпитализировали.

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