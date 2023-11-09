Актриса из сериалов «Школа» и «Ловушка» Патриция Видера умерла в 24 года

Несколько дней назад звезда рассказала о госпитализации и страшном диагнозе, последнее фото она опубликовала за 12 часов др смерти.

Умерла 24-летняя польская актриса Патриция Видера, известная по ролям в сериалах «Школа» и «Ловушка», выходивших на польском телевидении. Она также сыграла несколько эпизодов в молодежных мелодрамах, сеялась в реалити-шоу «Проект „Леди“» — польском аналоге «Пацанок». Девушка была популярным блогером, на ее страницу в TikTok подписаны больше 1,5 миллиона человек. А еще она пела и активно экспериментировала с разными жанрами и коллаборациями. В 2020 году большим успехом пользовалась песня Патриции Wyrąbane.

Пять дней назад артистка опубликовала фото из больницы, рассказала о своей госпитализации и постановке неожиданного и неутешительного диагноза. От подробностей воздержалась, хотя и призналась — у нее большие проблемы со здоровьем. Тогда многие подписчики обвинили звезду в грязном пиаре, так как сочли историю выдуманной. Как выяснилось, Видера не обманула фанатов.

Патриция Видера и ее семья не захотели говорить с публикой о причинах госпитализации. Instagram* / widupa

«Ребята, я пережила нечто ужасное… Спасибо всем за поддержку. Я не знала, что происходящее со мной было настолько серьезным, что уже какое-то время я была близка к ангелам. Короче говоря, я очень болею, и этот ****** — на всю оставшуюся жизнь… Возможно, через две недели выйду (из больницы), но впереди еще долгое лечение», — писала она.

Последнее свое фото Патриция Видера опубликовала в блоге за 12 часов до смерти. Информацию об уходе из жизни девушки подтвердил ее друг, певец Себастьян Ковальчик. Артист подчеркнул, что мама актрисы разрешила распространить новость, однако выступила категорически против публичного обсуждения диагноза. Поэтому точная причина столь ранней кончины осталась для поклонников тайной.

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